Estação da Luz da CPTM recebe programação especial de férias para crianças e familiares

A estação da Luz da CPTM será palco de uma programação especial durante o recesso escolar com o projeto ‘Estação Férias’, realizado em parceria com o Museu da Língua Portuguesa. A ação acontece de 10 a 25 de janeiro, de terça a domingo, sempre das 10h às 17h, e propõe atividades lúdicas e culturais voltadas a crianças e seus familiares, integradas ao cotidiano da estação.

A programação se distribui entre os espaços internos do Museu da Língua Portuguesa, como o terraço e a área de dispersão, onde será instalada uma estação de brincar, e parte do saguão central da estação da Luz, que receberá um portal e bandeiras para reforçar a comunicação visual do projeto. O objetivo é conectar o fluxo diário de passageiros a experiências educativas, ampliando o uso do espaço público durante o período de férias escolares.

No dia 10 de janeiro, data de abertura do projeto, o público também poderá conferir uma instalação de artes visuais na calçada da estação, em frente ao Jardim da Luz. A ação será realizada pelo Projeto Giz, coletivo conhecido por suas ações artísticas em espaços urbanos, e marca simbolicamente o início da programação.

O projeto reforça a promoção de ações culturais acessíveis, aproximando o universo da arte, da linguagem e do brincar do cotidiano de quem circula pela Estação da Luz.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,2 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 53,5 mil km, ou 1,3 volta em torno da Terra, em 1.551 viagens programadas. Juntas, as quatro linhas da CPTM somam 142 km de extensão, dos quais 74 km estão na capital paulista, que também conta com 18 estações do total de 41. A CPTM atende os moradores de 12 municípios, incluindo a capital.

Serviço

Estação Férias

Data: de 10/01 a 25/01

Local: Estação da Luz (Linhas 10-Turquesa, 11-Coral e Expresso Aeroporto)

Horário: das 10h às 17h