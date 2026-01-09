Prefeitura limpa bocas de lobo no Parque Continental, Jardim São Manoel e Bonsucesso

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta sexta-feira (09) a limpeza de bocas de lobo localizadas na avenida Maria Gebin de Moraes, no Parque Continental, e na rua São João da Boa Vista, no Jardim São Manoel. As ações contaram com a supervisão das regionais Vila Galvão/Cabuçu e Taboão.

Nos dois pontos, as equipes realizaram a limpeza manual e também contaram com o apoio do caminhão hidrojato que removeu os resíduos que causavam a obstrução dos equipamentos utilizando água sob pressão. A iniciativa permitirá uma melhor captação das águas das chuvas, além de prevenir as vias de possíveis alagamentos.

Já na quinta-feira (08), a equipe que atua no período noturno promoveu a limpeza de boca de lobo na rua João Ranieri, no Bonsucesso. No local, também foi utilizado o caminhão hidrojato.

Os serviços de zeladoria, como a limpeza de córregos, bocas de lobo e poços de visita, fazem parte da Operação Tempestade, que tem como objetivo principal a prevenção de alagamentos, sobretudo no período chuvoso. A população pode contribuir com o município ao não descartar resíduos que provoquem a obstrução desses equipamentos nas ruas e avenidas da cidade.

As ações executadas pelas oito regionais da SAR reafirmam o compromisso da administração municipal com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana.