Flamengo de Guarulhos vence Vitória e avança como líder na Copinha

O Flamengo de Guarulhos vence o Vitória por 1 a 0 nesta sexta (9), no encerramento da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e garante a liderança do Grupo 28 de forma invicta.

A equipe guarulhense abre o placar logo aos quatro minutos de jogo. Após finalização de fora da área, a bola fica viva na grande área e sobra para o centroavante Rhaul, que domina e bate de esquerda, no contrapé do goleiro, para marcar o único gol da partida.

Mesmo com a pressão do time baiano ao longo do confronto, o Flamengo-SP mostra solidez defensiva, fecha bem os espaços e neutraliza as investidas do adversário, especialmente nas bolas paradas, assegurando o resultado positivo.

Com a vitória, o Flamengo de Guarulhos chega a sete pontos, mantém a invencibilidade e avança à fase eliminatória na primeira colocação do grupo. O Vitória, que soma quatro pontos, também se classifica, ficando com a segunda vaga da chave.