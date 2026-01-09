Maior avião do mundo é desviado de Guarulhos para Gana por causa de fumaça

Um Airbus A380, da empresa Emirates, maior modelo de avião de transporte de passageiros do mundo, que estava em voo para o Aeroporto Internacional de Guarulhos precisou ser desviado para Gana após indicações de fumaça no compartimento de cargas.

A aeronave de matrícula A6-EUG cumpria o voo EK261, de Dubai para Guarulhos, quando mensagens intermitentes de fumaça no porão começaram a aparecer para os pilotos, enquanto a aeronave sobrevoava o Atlântico Sul, já tendo saído da África.

Os pilotos decidiram desviar a gigante aeronave para o Aeroporto de Accra, em Gana, para que os passageiros pudessem desembarcar e o porão de cargas fosse inspecionado com acompanhamento dos bombeiros.

Até o momento não foi possível obter uma confirmação se o alerta se tratava de um alarme falso ou se, de fato, algum item dentro do porão de carga estava gerando fumaça.

Por volta das 16h40, o A380 já havia decolado para continuar o voo. Questionada sobre o problema, a Emirates não respondeu até a publicação desta reportagem.