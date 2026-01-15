UNG disponibiliza 30 bolsas do Prouni 2026.1; inscrições começam em 26 de janeiro  

A Universidade Guarulhos (UNG), campus Centro, disponibiliza 30 bolsas de graduação por meio do Programa Universidade Para Todos (Prouni), para o primeiro semestre de 2026. Os candidatos interessados em ingressar na instituição devem ficar atentos ao período de inscrição, que acontece entre os dias 26 e 29 de janeiro, por meio do site do Ministério da Educação (MEC), disponível pelo link https://acessounico.mec.gov.br/prouni . O cadastro é simples: basta preencher os dados pessoais e acadêmicos, escolher duas opções de curso e selecionar entre bolsa integral ou parcial.



De acordo com Sendin, podem participar do processo seletivo candidatos que já concluíram o Ensino Médio, ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2025 ou 2024, não ter zerado na redação e ter alcançado no mínimo 450 pontos de média nas cinco provas. O resultado da primeira chamada sai no dia 3 de fevereiro.



“Para não perder a bolsa, o candidato selecionado deve comparecer à Central de Relacionamento ao Aluno (CRA), no Prédio G da UNG Centro, entre os dias 3 e 13 de fevereiro, com a documentação necessária que comprove escolaridade e requisitos socioeconômicos descritos no edital”, informa Beatriz Sendin.



O campus Centro fica localizado na Praça Tereza Cristina, 88 – Centro, Guarulhos. Para saber mais informações sobre os cursos disponíveis, basta acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.