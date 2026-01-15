Defesa Civil de Guarulhos mantém estado de alerta para chuvas até domingo

A Defesa Civil de Guarulhos manterá a cidade em estado de alerta até domingo (18), em função de chuvas intensas previstas para os próximos dias. De acordo com o Plano de Prevenção e Contingência, o volume acumulado pode ultrapassar 50 mm em menos de 72 horas, o que exige atenção redobrada.

Segundo os boletins meteorológicos, há indicação de chuvas fortes e temporais, com possível continuidade na próxima semana. Além do grande volume de água, podem ocorrer rajadas de vento de até 60 km/h.

Os períodos entre o início e o final da tarde concentram a maior probabilidade de chuva intensa. A Defesa Civil orienta a população a ficar atenta a sinais de risco e a evitar transitar por vias e regiões com histórico de alagamentos.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.