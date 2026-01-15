Mega Mutirão de Empregos oferece mais de 1.300 vagas em Guarulhos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de Guarulhos promoverá na próxima terça-feira (20), das 9h às 16h, um Mega Mutirão de Empregos com o objetivo de ampliar as oportunidades de trabalho formal no município. A ação, sediada no CME Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo), reunirá empresas de destaque dos setores de comércio, logística, varejo e aeroportuário, oferecendo mais de 1.300 vagas com carteira assinada para diferentes perfis profissionais.

Entre as oportunidades disponíveis estão funções na área de supermercados, como operador de loja, operador de caixa, açougueiro, empacotador, fiscal de loja, atendente de loja e auxiliar de limpeza. Já na área operacional e logística, há vagas para auxiliar de logística, ajudante operacional, ajudante geral, operador logístico, auxiliar de separação e auxiliar de produção. No setor aeroportuário, o destaque é para a vaga de auxiliar de rampa, com atuação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, por meio da empresa Orbital.

As vagas contemplam diferentes níveis de experiência, de acordo com os critérios estabelecidos pelas empresas contratantes. Para participar do processo seletivo, os interessados devem retirar o encaminhamento até a véspera do evento, na segunda-feira (19), em qualquer uma das Casas do Emprego do município.

Guarulhos conta com seis postos de atendimento distribuídos em diferentes regiões: Casa do Emprego Centro, localizada na Avenida Monteiro Lobato, 734, no Centro Cultural Adamastor; Casa do Emprego Cumbica, na Avenida Atalaia do Norte, 544, dentro do CEU Cumbica; Casa do Emprego Pimentas, na Estrada Capão Bonito, 53, dentro do CIC; Casa do Emprego Vila Augusta, na Avenida Antônio Iervolino, 225; SINE/CIET Vila Galvão, na Avenida São Luiz, 315, dentro da FIG; e Casa do Emprego Jardim São João, ao lado do Terminal São João.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Guarulhos com a geração de emprego e renda, facilitando o acesso da população ao mercado de trabalho formal.