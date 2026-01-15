Prefeitura abre inscrições para aulas de skate, voleibol e futsal no CEU Pimentas

Crianças e adolescentes de 7 a 16 anos têm a oportunidade de desenvolver novas habilidades esportivas que contribuam com o desenvolvimento motor, por meio das modalidades de skate, voleibol e futsal oferecidas no CEU Pimentas. As inscrições estão abertas na secretaria da unidade, com início das aulas para o dia 26 de janeiro.

A ação é uma parceria da Prefeitura de Guarulhos com o Instituto Foco, com a finalidade de transformar vidas por intermédio de ações sociais e educativas em comunidades e escolas, contribuindo para a formação de cidadãos e promovendo campeonatos em diversas regiões do Brasil.

As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h45. Para realizar a inscrição, o munícipe deverá apresentar o comprovante de endereço, cópia do documento de identidade do aluno e do responsável.

O CEU Pimentas está localizado na estrada do Caminho Velho, nº 351, no bairro Pimentas. Mais informações pelo telefone: (11) 2489-3500.