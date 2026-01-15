Flamengo cai diante do Palmeiras e dá adeus a Copinha

O Flamengo de Guarulhos foi derrotado pelo Palmeiras após uma longa e emocionante disputa de pênaltis, que chegou a 25 cobranças, depois de empate no tempo normal na partida realizada nesta quinta (15), pela Copinha. O confronto foi marcado por muita intensidade e equilíbrio do início ao fim.

O Palmeiras abriu o placar com gol de Sorriso, camisa 7, mas o Flamengo de Guarulhos reagiu e buscou o empate com Rhaul, levando a decisão para as penalidades.

Nas cobranças, as duas equipes mantiveram alto aproveitamento, prolongando a disputa até o Palmeiras garantir a vitória e a classificação. Na cobrança decisiva, um jogador do Flamengo de Guarulhos finalizou, mas o goleiro do Palmeiras fez a defesa e assegurou o resultado para o time alviverde.