TV Câmara entrevista cantor Edu Araújo, da banda Traia Véia

Nessa sexta (06), às 19h, o programa Ponto de Vista exibe uma entrevista com Edu Araújo, cantor, compositor e vocalista do grupo Traia Véia, um dos nomes de destaque da nova geração da música sertaneja. A entrevista aborda a trajetória do artista, desde o início da carreira até a consolidação do grupo no cenário nacional.

Durante a gravação, Edu relembra sua caminhada profissional, a formação do Traia Véia e os fatores que contribuíram para o crescimento da banda, impulsionado pelas redes sociais e pelas plataformas digitais.

O quarteto, formado por Edu Araújo, Dario Rodrigues, Vini Gouveia e Pedro Cordeiro, soma atualmente mais de 2 bilhões de streams, destacando-se pela harmonia vocal, presença de palco e pela fusão entre modão, romantismo e uma linguagem contemporânea.

Um dos destaques da conversa no Ponto de Vista é a curiosa origem do nome da banda. A denominação Traia Véia surgiu de forma bem-humorada, após a observação de que a harmonia vocal do grupo lembrava a do Roupa Nova. A brincadeira com o antônimo do nome da banda consagrada acabou sendo incorporada pelos integrantes e passou a representar a identidade do grupo, que hoje ocupa espaço de relevância no cenário sertanejo nacional.