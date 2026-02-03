MPF obtém condenação por tráfico internacional de drogas em Guarulhos

O Ministério Público Federal (MPF) conseguiu a condenação de um homem apontado como integrante de uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas com atuação no Aeroporto de Guarulhos. A Justiça Federal reconheceu que ele cometeu os crimes de tráfico internacional de entorpecentes e associação para o tráfico.

As investigações começaram após a prisão de pessoas que tentavam embarcar para o exterior transportando grande quantidade de cápsulas com cocaína ingeridas. Segundo a decisão judicial, a droga tinha como destino final a França.

De acordo com a sentença, o condenado desempenhava papel importante dentro do grupo criminoso. Ele seria responsável por recrutar os chamados “mulas” e por dar suporte à logística necessária para viabilizar o envio da droga ao exterior. A Justiça também apontou que havia divisão de funções na organização, com a participação de brasileiros e estrangeiros.

A decisão ainda destacou o caráter transnacional do crime, ressaltando que ficou comprovada a intenção de remeter a droga para fora do país, mesmo que a ação tenha sido interrompida pelas autoridades. O réu foi condenado a mais de 12 anos de prisão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

A sentença ainda pode ser alvo de recurso.