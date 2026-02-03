Polícia Rodoviária apreende 1,5 tonelada de maconha no interior de São Paulo

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um motorista de caminhão de 43 anos que transportava mais de 1,5 tonelada de maconha em Botucatu, no interior do estado. O flagrante aconteceu nesta terça-feira (3), durante uma operação conjunta realizada com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal.O caminhão que fazia o transporte do entorpecente foi abordado na rodovia João Hipólito Martins. O veículo foi parado por policiais do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e revistado. A droga estava escondida no compartimento de carga.

O motorista do caminhão foi preso em flagrante e a droga apreendida. A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Federal em Bauru.

São Paulo apreendeu mais de 200 toneladas de drogas em 2025

O ano de 2025 terminou com mais de 206 toneladas de drogas apreendidas em todo o estado de São Paulo. Com base nos valores da maconha, da cocaína e do crack, comercializados no mercado nacional, estima-se que o crime organizado tenha sofrido um prejuízo de quase R$ 1 bilhão.

Do total de entorpecentes retirados de circulação, a maconha foi a droga mais apreendida, com 151,4 toneladas. Em seguida aparecem a cocaína, com 31,8 toneladas, e o crack e outras drogas, com 22,6 toneladas.

Cerca de 70% de toda a droga apreendida no ano passado foi localizada no interior de São Paulo, região que concentra importantes rodovias de ligação com outros estados.

Em números absolutos, 143,4 toneladas de substâncias ilícitas foram retiradas de circulação no interior, o que representa um aumento de 2,6% em relação a 2024, quando o volume chegou a 139,7 toneladas.

As regiões de Presidente Prudente, Sorocaba e Bauru lideraram o ranking de apreensões, com 36,4 toneladas, 28,8 toneladas e 15,6 toneladas, respectivamente.

Na capital paulista, foram apreendidas 31,7 toneladas de drogas, enquanto a região metropolitana registrou 30,8 toneladas em 2025.