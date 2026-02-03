Educação de SP seleciona 10 mil estagiários para a rede estadual

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publicou o edital do Programa de Apoio à Tecnologia da Informação (Proati), que prevê a formação de cadastro reserva para aproximadamente 10 mil vagas de estágio na área de tecnologia, distribuídas em unidades da rede estadual em todo o Estado de São Paulo, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A previsão do início do estágio é dia 30 de março.

O processo seletivo é destinado a estudantes do ensino superior, regularmente matriculados, para atuação em unidades escolares da rede estadual contempladas pelo programa, bem como em estruturas de apoio da Secretaria da Educação. Podem participar alunos dos cursos de Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas, Engenharia de Software, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas da Informação, Tecnologia em Redes de Computadores e Tecnologia da Informação.

A carga horária poderá chegar a 30 horas semanais, não excedendo 6 horas diárias, com remuneração mensal total de até R$ 1.638,29, considerando a frequência de 22 dias de estágio, podendo variar conforme a assiduidade.

As inscrições e a prova on-line serão realizadas conforme cronograma definido em edital e deverão ser efetuadas exclusivamente no site do CIEE, onde o candidato poderá acompanhar todas as etapas do processo seletivo: https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico.

As informações gerais do programa, bem como orientações complementares e esclarecimentos de dúvidas, estarão disponíveis no site do PROATI: https://sites.google.com/servidor.educacao.sp.gov.br/proati/in%C3%ADcio.

Cronograma

Inscrições e realização da prova on-line: até às 12h do dia 2 de março de 2026

Divulgação do gabarito provisório: 3 de março de 2026

Interposição de recursos contra o gabarito provisório: 4 de março de 2026

Publicação da classificação provisória, gabarito definitivo e respostas aos recursos: 20 de março de 2026

Interposição de recursos contra a classificação provisória: 21 de março de 2026

Publicação da classificação definitiva: 26 de março de 2026

Projeto de Apoio a Tecnologia da Informação – PROATI

O PROATI é a nova iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo que leva suporte tecnológico qualificado para escolas estaduais contempladas pelo programa, fortalecendo o uso das plataformas educacionais, apoiando professores e alunos e garantindo o pleno funcionamento da infraestrutura digital da rede.

Com a atuação de estudantes universitários das áreas de Tecnologia da Informação, Computação, Sistemas e correlatas, o projeto acelera a transformação digital da Seduc-SP e contribui para a formação prática de futuros profissionais do setor.