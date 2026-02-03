Carretas de Mamografia contemplam mulheres de 10 municípios no mês de fevereiro; confira itinerário

As Carretas de Mamografia, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), irão atender mulheres dos municípios de Biritiba Mirim, Taquaritinga, São Vicente, Neves Paulista, Monteiro Lobato, Juquitiba, Ibaté, Mogi das Cruzes, Bady Bassitt e São Bento do Sapucaí ao longo do mês de fevereiro.

Seguindo as novas normas de rastreamento, o programa Mulheres de Peito passa a atender mulheres de 50 a 74 anos apenas com a apresentação do RG e do cartão SUS. Já as pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 74 anos devem apresentar pedido médico. Antes da atualização, o atendimento sem solicitação médica era realizado até os 69 anos, enquanto mulheres a partir dos 70 anos precisavam de pedido médico.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a distribuição de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o atendimento ocorre das 8h às 12h, com até 25 senhas, exceto feriados. A entrega das senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Em caso de alteração no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.

As Carretas de Mamografia registraram um aumento de 76% nos exames de prevenção e diagnóstico do câncer de mama no Estado de São Paulo, em 2025. Foram realizados 60.831 exames, frente a 34.605 em 2024.

O itinerário completo das carretas pode ser consultado no site e no aplicativo do Poupatempo, disponíveis para Android e iOS.

Mulheres de Peito

Além das carretas, mulheres paulistas de 50 a 74 anos também podem agendar gratuitamente a mamografia pelo SUS, sem necessidade de pedido médico, por meio do telefone 0800 779 0000. O agendamento é realizado pelo Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo.

Carreta da Mamografia em São Vicente

Data: 2 a 14 de fevereiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Praça Barão de Rio Branco, s/n – Centro – CEP: 11310-011 – São Vicente – SP

Carreta da Mamografia em Biritiba Mirim

Data: 3 a 14 de fevereiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Padre José de Anchieta, s/n – Centro – (Paralela a Av. Ferdinando Jungers) – CEP: 08940-000 – Biritiba Mirim – SP

Carreta da Mamografia em Taquaritinga

Data: 3 a 13 de fevereiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Praça Dr. Waldemar D’Ambrósio (Praça Centenário), n158 – CEP: 15900-000 – Taquaritinga – SP

(A pedido do município, o atendimento no dia 13/2/2026 será realizado até as 13h)

Carreta da Mamografia em Neves Paulista

Data: 3 a 13 de fevereiro

Encerramento no dia 13/02/2026 às 13h

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, n417 (Praça Olavo Fleury) – CEP: 15120-000 – Neves Paulista – SP

Carreta da Mamografia em Monteiro Lobato

Data: 3 a 13 de fevereiro

Encerramento no dia 13/02/2026 às 17h

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Treze de Maio, n101 (Centro Esportivo) – Centro – CEP: 12250-000 – Monteiro Lobato – SP

Carreta da Mamografia em Juquitiba

Data: 18 a 28 de fevereiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

(No dia 18 de fevereiro o atendimento terá início a partir das 13h)

Endereço: Avenida Juscelino K de Oliveira (Centro Social Urbano) – CEP: 06950-000 – Juquitiba – SP

Carreta da Mamografia em Ibaté

Data: 18 a 28 de fevereiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

(No dia 18 de fevereiro o atendimento terá início a partir das 13h)

Endereço: Rua Floriano Peixoto, n801 (Centro de Referência em Saúde da Mulher) – Centro – CEP: 14815-000 – Ibaté – SP

Carreta da Mamografia em Mogi das Cruzes

Data: 18 a 28 de fevereiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

(No dia 18 de fevereiro o atendimento terá início a partir das 13h)

Endereço: Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, n540 (Pró Hiper) – Mogilar – CEP: 08773-490 – Mogi das Cruzes – SP

Carreta da Mamografia em São Bento do Sapucaí

Data: 18 a 28 de fevereiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

(No dia 18 de fevereiro o atendimento terá início a partir das 13h)

Endereço: Rua Octávio Castagnacci, s/n (Centro de Lazer do Trabalhador) – CEP: 12490-000 – São Bento do Sapucaí – SP

Carreta da Mamografia em Bady Bassit

Data: 19 a 28 de fevereiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua José Marquês de Mendonça n2468 (Praça Antônio Teodoro de Melo – Juninão) – CEP: 15115-000 – Bady Bassit – SP

São Paulo por Todas

São Paulo Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira exclusivamente disponíveis para elas.