Guarulhos registra queda de 11% nos assassinatos em 2025

Guarulhos registrou uma redução de 11% nos casos de homicídio doloso, quando há intenção de matar, em 2025 na comparação com o ano anterior. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostram que o município teve 59 assassinatos ao longo do ano, média de uma morte a cada seis dias.

Também foram registrados 84 homicídios culposos no trânsito, quando não há intenção de matar, e apenas um caso de homicídio doloso relacionado a acidente viário. No mesmo período, a cidade contabilizou 65 tentativas de homicídio. Os dados apontam ainda sete casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Em 2024, Guarulhos havia registrado 67 homicídios dolosos. A comparação mostra oito vítimas fatais a menos em 2025. No estado de São Paulo, os homicídios dolosos também apresentaram queda. O total passou de 1.572 casos em 2024 para 1.447 em 2025, uma redução de 125 ocorrências, o que representa recuo de 7,95%.