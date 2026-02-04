UNG convoca aprovados no Prouni para matrículas até 13 de fevereiro

A Universidade Guarulhos (UNG) recebe, até o dia 13 de fevereiro, a documentação dos estudantes selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni). Os convocados devem apresentar os documentos exigidos pelo programa federal dentro do prazo estabelecido para garantir a matrícula no primeiro semestre de 2026.



O ano letivo na UNG tem início em 11 de fevereiro. Ao todo, a Instituição oferta 40 bolsas de estudo, sendo 30 para o campus Centro, em Guarulhos, e 10 para a unidade de Itaquaquecetuba. Para não perder o benefício, a responsável pelo Programa Estudantil da UNG, Beatriz Rossetti Sendim, orienta que a documentação seja entregue presencialmente na Central de Relacionamento ao Aluno (CRA), no campus Centro.

“O atendimento do CRA ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, no Prédio G, localizado na Praça Tereza Cristina, nº 88, Centro de Guarulhos”, informa Sendim. Caso o estudante selecionado não compareça até a data estabelecida com a documentação comprobatória, a bolsa será destinada aos candidatos da segunda chamada, cujo resultado será divulgado em 2 de março” ressalta Beatriz.