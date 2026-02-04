Programa Mãe Guarulhense entrega kits maternidade a gestantes com pré-natal completo

A Prefeitura de Guarulhos realizou a entrega de kits maternidade às participantes do Programa Mãe Guarulhense que concluíram todas as etapas do acompanhamento pré-natal. A ação contou com a presença da primeira-dama do município, Caroline Sanches, que participou da distribuição dos itens às gestantes.

O benefício é destinado às mães que mantêm a rotina de consultas, exames e monitoramento médico durante a gravidez. A iniciativa busca incentivar o cuidado contínuo com a saúde da mulher e do bebê, contribuindo para uma gestação mais segura e para um início de vida com mais proteção à criança.

Durante a entrega, a primeira-dama destacou o cuidado também com o bem-estar das gestantes. “A gente também está separando agora um kit para as mamães, com absorvente, pasta de dente, para vocês também se prepararem na hora do parto”, afirmou Caroline.

Os kits entregues às futuras mães incluem itens essenciais para os primeiros cuidados com o recém-nascido, como toalha, trocador, cotonetes, bodys, calças, fraldas, manta, sabonete líquido e pasta de dente. As gestantes também recebem um kit voltado aos cuidados pessoais, com absorventes, pasta de dente e outros produtos de higiene para o período do parto.

O pré-natal é considerado fundamental para prevenir complicações, identificar possíveis riscos e garantir o desenvolvimento saudável do bebê, além de oferecer orientações importantes às futuras mães.

Gestantes interessadas em participar do programa devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para obter informações sobre cadastro e acompanhamento.