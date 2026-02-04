Guarulhos é a 3ª cidade com mais veículos licenciados no Estado de São Paulo em 2026

Guarulhos ficou em terceiro lugar entre os municípios do Estado de São Paulo com maior número de veículos licenciados de forma antecipada em 2026. Os dados foram divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Só em janeiro, a cidade registrou 75.176 licenciamentos, atrás apenas da da cidade de São Paulo, com mais de 1 milhão, e de Campinas, que somou cerca de 102 mil.

Em todo o estado, foram 3,398 milhões de veículos licenciados no primeiro mês do ano. Os números mostram a adesão dos motoristas à opção de regularizar a documentação antes do início do calendário oficial, que acontece entre julho e dezembro, conforme o final da placa.

A antecipação permitiu que muitos proprietários quitassem o licenciamento junto com o IPVA, começando o ano sem pendências. Em 2026, a atualização da documentação passou a ocorrer de forma imediata após a confirmação do pagamento.

Para facilitar o processo, o Detran-SP disponibilizou o serviço em seu portal oficial, onde o licenciamento pôde ser feito em poucos minutos. Pela plataforma, também foi possível consultar e pagar multas pendentes via Pix, inclusive débitos de anos anteriores.

Para licenciar um veículo registrado no Estado de São Paulo, foi necessário quitar multas e o IPVA. No momento do procedimento, o responsável precisou informar o número do Renavam e pagar a taxa de R$ 174,08, valor fixado para este ano.

Após o pagamento, o documento digital do veículo pôde ser baixado ou impresso em papel comum pelos portais do Detran-SP, do Poupatempo ou da Senatran, além dos aplicativos Detran-SP e Poupatempo Digital. A taxa também pôde ser paga por meio de bancos conveniados, via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico.

Caso o licenciamento não estivesse disponível para pagamento, o proprietário precisou verificar possíveis impedimentos, como multas em aberto, débitos pendentes ou bloqueios judiciais e administrativos.

Recolhimento do veículo

O licenciamento anual é obrigatório e permite ao Detran-SP manter o controle da frota em circulação. A falta de regularização pode levar ao recolhimento do veículo, que é retirado das vias públicas e encaminhado a um pátio credenciado.

Nessas situações, a liberação pode ser solicitada de forma online por meio do serviço Liberação Instantânea de Veículos (LIVE), disponível no site do Detran-SP. Pelo sistema, o proprietário pode pedir a liberação assim que o veículo dá entrada no pátio, desde que quite os débitos pendentes, como licenciamento e taxas de estadia, recebendo o ofício de liberação digital diretamente no celular.