Fácil Bom Clima ganha totem AutoFácil para agilizar atendimento à população

A Prefeitura de Guarulhos implantou no Fácil Bom Clima o totem de autoatendimento AutoFácil, que permite agilizar serviços como a emissão da 2ª via do IPTU em parcela única ou apenas da primeira parcela, havendo opção para pagamento via PIX ou código de barras.

Em seu primeiro dia de funcionamento, 366 atendimentos foram realizados por meio do AutoFácil, como o da dona de casa Maria Edivande da Luz, de 58 anos, moradora do Parque Continental 5, que aprovou a novidade. Como Edivande não tem o domínio da internet, decidiu ir pessoalmente à unidade para obter a segunda via do tributo. Ela esperava que fosse demorar na agência. Entretanto, se surpreendeu com a rapidez do atendimento no totem.

Desde o ano passado, de acordo com a diretora de Atendimento ao Cidadão, Thays Fonseca, a administração municipal vem promovendo muitos avanços tecnológicos no Fácil, tanto nas ferramentas internas para os servidores trabalharem como nos serviços disponíveis on-line para o munícipe. A iniciativa da Secretaria de Gestão ocorreu em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Vale lembrar ainda que a segunda vida do IPTU pode ser obtida pela internet no link https://iptu.guarulhos.sp.gov.br.