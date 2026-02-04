Operação Cata-Tralha estará em 11 locais neste fim de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha voltam às ruas neste próximo final para fazer o recolhimento de materiais inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, a fim de facilitar a vida da população e para contribuir na limpeza da cidade. Neste sábado (7), os locais a serem percorridos são Vila Rosália, Jardim Rosa de França, Jardim Ema, Jardim Guimarães, Jardim Alice e Vila Galvão. Já no domingo (8) será a vez do Jardim Albertina, Vila Dinamarca, Água Chata, Parque Piratininga e Cidade Aracília.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores das vias atendidas devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Subsecretaria de Gestão de Resíduos informa que o Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Programação

7 de fevereiro – Sábado

Vila Rosália

Rua Acre, rua Alvorada do Norte, rua Antônio de Araújo, viela Atum, rua Bahia, travessa Bom Jesus da Lapa, rua Brasil, travessa Caibi, rua Campinas, avenida Campista, rua Campos Belos, viela Cana, viela Capi, viela Cara, rua Cavalheiro Amábile Soatto, rua Chile, rua Clara Alvitti Faccini, rua Cônego Ezequias, rua Diadema, rua Dona Benedita, rua Doutor Benedito Assis Pereira, rua Doutor Horace Wells, rua Doutor Solon Fernandes, travessa Efe, rua Enéias Marques, rua Espírita, rua Etelvina, rua Flores de Goiás, rua Florinda Rosa Teixeira, avenida Francisco Conde, rua Francisco Gonzaga Vasconcelos, rua Gabriel Vanconcelos, rua Guiomar dos Santos Asseiro, rua Gurupi, rua Heraldo Evans, rua Ipiranga, rua Jacareí, viela Joacabi, rua José Cerqueira Cury, rua João Pannochia Filho, travessa Luiz Alves, rua Mairinque, viela Malte, rua Mozart, travessa Mozart, rua Natalina Bionde Balducci, rua Niquelândia, rua Odorico Inácio de Jesus, rua Palmares Paulista, rua Paraíba do Sul, rua Piauí, rua Pirapozinho, rua Porto Nacional, rua Recife, rua Rio Grande, rua Sabiá, rua Santo Eugênio, travessa Santo Eugênio, rua Sapucaia, rua Sem Denominação, rua Soldado Eurípedes Rodrigues de Lima, rua Soldado Francisco Franco, rua Soldado Francisco Gomes de Souza, rua Soldado Francisco Tamborim, rua Soldado Francisco Vitoriano, rua Soldado Gentil Guimarães de Oliveira, rua Soldado Geraldo Augusto dos Santos, rua Soldado Izidoro Matoso, rua Soldado José Antônio Moreira, rua Soldado José Fernandes da Silva, rua Soldado João Maria Batista, rua Soldado João Maria Silveira Marques, rua Soldado João Moreira Alberto, rua Soldado Luiz Tenório Leão, rua Soldado Manoel Amaro dos Santos, rua Soldado Marcelino Jazinski, travessa São Fidélis, rua São José, rua São João D’Aliança, avenida São Luiz, travessa Tapiraí, rua Tenente João Batista Pannochia, viela Terra Rica, rua Tocantínia, rua Tupirantins, rua Videira e travessa do Bonde,

Jardim Rosa de França

Viela Aguaí, viela Ana, rua Aquira Yamaguchi, rua Araguainha, rua Ataliba de Andrade, rua Carlos Eduardo Nunes, viela Chopim, rua Cristovam Marchini, rua Danilo Panegaldo, avenida Dona Amália Golin Pagnoncelli, rua Dona Dinart Santana Nunes, avenida Dona Glória Pagnoncelli, avenida Esther Cabral Pagnoncelli, avenida Flávia Pagnoncelli, rua Hilton Nunes, rua Ivo Brognolo, avenida José Antônio Cabral, rua José Liotta, rua José Roberto Liotta, rua Leila Nunes, rua Lourdes Agostinho, rua Lourenço Gonçalves Nunes, rua Manoel Augusto Gomes, rua Marcos Antônio Liotta, rua Mário Carneiro, rua Nestor Cabral, avenida Neusa Luongo, rua Olga Morais Liotta, avenida Othon Luiz Silveira, rua Otávio Lima Mendes, rua Pedro Constantino, viela Peritiba, rua Salvador D’Agostinho, avenida Saulle Pagnoncelli, rua Sergipe, avenida Sílvio Barbosa da Silveira e rua Wilson Souza.

Jardim Ema

Rua André Hotz Júnior, rua Itapema, rua Nair Kube, rua Tereza Caseiro e rua Ângela Kube.

Jardim Guimarães

Avenida Adelaide, rua Alto do Parnaíba, rua Clarice, rua Constância, rua Edith, rua Maria Izabel, rua Nani e rua Nilza.

Jardim Alice

Rua Maria, rua Cristina, rua Francisco Augusto, rua Gilda e rua João Ettore Fantazzini.

Vila Galvão

Rua Ademir Felizardo da Silva, rua Alberto Ferreira Lopes, rua Amazonas, rua Antônio Custódio de Castro, rua Antônio Salvador de Mesquita, rua Antônio Sarkis, rua Atílio Vivacqua, rua Augusto Maia, rua Aurelina Paes de Camargo, avenida Doutor Timóteo Penteado 2140 a 4900, rua Bacabinha, viela Café, rua Caixa D’Água, rua Carlos Chagas, rua Ceará, rua Damianópolis, avenida Dona Eugênia Machado da Silva, viela Dourada, rua Doze de Maio, travessa Décio Fonseca Penteado, rua Eloy de Castro Barros, rua Francisco Pereira, rua Guarani, rua João Batista Michel Saco, rua Major José Moreira Matos, rua Manoel José Melleiro, rua Maria Elisa da Nóbrega, rua Maria Primo de Jesus, avenida Milton, rua Monte Negro, rua Nova Aliança do Ivai, travessa Onze de Junho, rua Orlando Midaglia, Passagem Particular, rua Particular, avenida Pedro de Souza Lopes, rua Piracanjuba, rua Professor Pedro Chebat, rua Quitandinha, rua Santo Antônio, rua Santo Inácio, rua Sebastião Carlos Pannocchia, avenida Sete de Setembro, rua Soldado Cesário Aguiar, rua Soldado Cristovam Moraes Garcia, rua Soldado Joaquim Pires Lobo, rua Soldado José Alves de Abreu, rua Soldado João Pereira da Silva, rua Soldado João Zapela, rua Soldado Pires Lobo, avenida São Bento, rua São Daniel, rua São Francisco, rua São Joaquim, rua São Manoel, rua São Maurício, rua São Miguel do Araguaia, rua São Victor, rua Treze de Maio, rua Vinte e Quatro de Maio, rua Vitorino Freire, rua dos Coqueiros, rua Nossa Senhora de Lourdes, rua Jesuíno Rabello, rua Lucinda Rabello, rua Capitão Rabello, rua Lalau Rabello e rua Lourdes Rabello.

8 de fevereiro – DOMINGO

Jardim Albertina

Viela Betânia, viela Custódia, rua Januário, rua Jordânia, rua Manga, viela Manga, rua Rio do Pardo, rua Rubim, viela Tabira, viela Tarabaí, rua Professor João Cavaleiro Salém e rua Álvaro Augusto Machado.

Vila Dinamarca

Rua Aldeias Altas, rua Araucária, rua Aroazes, rua Atlas, avenida Circular, rua Colina, viela Dinamarca, viela Francinópolis, rua Hemel, rua Ibirapoã, rua Inhuma, rua Itacarambi, viela Itanhaém, rua José Freitas, avenida Medeiros Neto, viela Mendonça, rua Miguel Alves, viela Mucuri, estrada Municipal, rua Nova Viçosa, rua Oratório, rua Piraquara, rua Porto Seguro, rua Projetada de Ligação, rua Promissão, rua São Gonçalo, estrada Sétima, viela Viadutos e rua Vinte e Sete,

Água Chata

Rua Alexandre Kiss, avenida Amâncio Gaiolli, rua Fernando Luz, rua Caminho Dezesseis, rua Gumercindo Diogo de Almeida, rua Doutor Jessé Guimarães, rua José Antônio de Oliveira, rua Tatsuo Kawana, rua Toufic El Khouri Saad, rua Landri Sales, rua Quatro, Caminho Quinze, avenida River, rua Supercor, estrada Água Chata, rua Maria dos Anjos Agostinho, rua Noraldino Alves de Lima, rua Maria dos Anjos Agostinho, rua Um, rua Três e rua Dois.

Parque Piratininga

Rua Dezessete, rua Vinte e Cinco, rua Vinte e Dois, rua Vinte e Quatro, rua Vinte e Seis, rua Vinte e Três, rua Um, rua Dois, rua Três, rua Quatro, rua Cinco e rua Seis.

Cidade Aracília

Rua Amarante, rua Angical do Piauí, viela Arraial, rua Cambera, rua Cinco, rua Cristino Castro, rua Deiras, rua Flores do Piauí, rua Francisco Santos, rua Frederico Farnhy, viela Garoa, rua Guadalupe, rua Hilton Cordeiro Freitas, rua Igui, rua Itainópolis, rua Jaicos, rua Jonas Ferreira Guimarães, avenida Ladslau Kardos, rua Landri Sales, rua Ministro Hipólito, rua Mossâmedes, avenida Narain Singh, avenida Nossa Senhora de Fátima, rua Padre Agostinho, rua Padre Marcos, rua Picos, rua Poço Fundo, rua Prata do Piauí, rua Redenção, rua Regeneração, rua Ribeiro Gonçalves, rua Rio Grande do Piauí, rua Roberto Venturole, rua Simões, rua Três e rua Urucuí.