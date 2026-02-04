Quadrilha que furtava carros de locadora no Aeroporto de Guarulhos é desmantelada pela polícia

A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada no furto de veículos de uma locadora instalada no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O grupo atuava principalmente no roubo de carros novos, incluindo modelos blindados, e contava com o apoio de um ex-funcionário da empresa, que utilizava seu conhecimento interno para facilitar o acesso aos automóveis sem levantar suspeitas.

As investigações tiveram início após o registro do furto de oito veículos no mês passado, todos retirados em um curto intervalo de tempo. Segundo a polícia, os criminosos agiam com rapidez: após subtrair os carros, desligavam os sistemas de rastreamento e, em seguida, repassavam os veículos para receptadores ou anunciavam a venda pela internet. Durante a apuração, uma perseguição policial resultou na prisão em flagrante de um suspeito em Guarulhos, além da detenção de outros dois integrantes do grupo.

De acordo com os investigadores, o ex-funcionário deixava os carros previamente separados e prontos para serem retirados, o que foi fundamental para o funcionamento do esquema criminoso. Os detidos permanecem presos temporariamente enquanto a polícia segue com diligências para identificar outros envolvidos, localizar possíveis receptadores e recuperar os veículos furtados. O caso segue sob investigação.