Prefeitura inicia Operação Volta às Aulas para melhorar o trânsito em frente às escolas

Com o objetivo de garantir mais segurança e fluidez no trânsito durante o início do ano letivo, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), iniciou na última segunda-feira (2) a Operação Volta às Aulas, que segue até o dia 27.

A ação conta com a atuação das Divisões de Operação e Fiscalização de Transportes e Trânsito, com agentes posicionados em frente a escolas do município nos horários de entrada e saída dos alunos. O foco da operação é orientar motoristas e pedestres, melhorar a circulação viária e reduzir situações de risco, especialmente em locais com grande fluxo de veículos e alta demanda de travessia de pedestres.

Entre os principais objetivos estão a redução de interferências no sistema viário, o combate ao transporte irregular de escolares, o estímulo ao respeito às leis de trânsito e o monitoramento em tempo real por meio da plataforma SmartMob.

Durante o período da operação, haverá acompanhamento presencial em unidades como os CEUs Continental e Paraíso-Alvorada, além de colégios particulares como Brotero, Eniac e Mater Amabilis. Outras instituições de ensino serão monitoradas por videomonitoramento, incluindo CEUs, escolas estaduais e a Fatec Guarulhos.

Após o encerramento da operação, o entorno das escolas com maior índice de ocorrências de trânsito continuará sendo acompanhado por meio de rondas periódicas, principalmente nos horários de maior movimento.

A Prefeitura conta com a colaboração de motoristas, pais e responsáveis para um trânsito mais seguro e organizado, contribuindo para a proteção de crianças e adolescentes no retorno às aulas.