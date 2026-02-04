Após alerta do Smart Sampa, GCM encontra idoso de Guarulhos que estava desaparecido há 35 dias

Conforme informações da Guarda, uma equipe realizava patrulhamento pelos arredores do terminal quando recebeu o alerta de que o Smart Sampa havia identificado um homem desaparecido desde o dia 30 de dezembro do ano passado. Identificado como Etenilson dos Santos Nogueira, de 60 anos, morador do Parque Cecap, em Guarulhos, ele estava sentado em um dos bancos do local.

Abordado pela equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), Etenilson informou que não se lembrava de onde havia saído, mas disse que aguardava um ônibus para embarcar. Questionado se desejava acompanhar os agentes, o idoso aceitou e entrou espontaneamente na viatura.

Os agentes conduziram Etenilson ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), na região da Luz, onde a GCM e a Polícia Civil realizaram contato com os familiares para informar que tinham encontrado o homem. A sobrinha, Fernanda Nogueira Temporini, compareceu ao local e o levou de volta para casa.

Segundo a família, Etenilson sofre de esquizofrenia, demência senil e retardo mental. Ele mora com a irmã e a sobrinha, Fernanda, que relatou que o idoso saiu de casa enquanto ela tomava banho e não retornou mais.

“O Smart Sampa é muito eficiente para encontrar desaparecidos. Gratidão por isso. Agora ele está em casa e está bem, com seus familiares”, declarou Fernanda.