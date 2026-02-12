Piscinas dos CEUs estarão abertas no feriado de Carnaval

As piscinas dos CEUs de Guarulhos permanecerão abertas à população durante todo o Carnaval, entre os dias 14 e 18 de fevereiro, ou seja, sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira, das 10h às 16h. Neste período, os balneários dos CEUs Bambi, Bonsucesso, Presidente Dutra, Pimentas, Paraíso Alvorada, Jardim Cumbica, Ottawa-Uirapuru e Continental são excelentes opções para quem vai aproveitar o feriado na cidade. Crianças e adolescentes menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

A abertura das piscinas neste período ocorre de forma excepcional, marcando uma mudança em relação aos anos anteriores, quando os equipamentos não funcionavam durante o Carnaval. Neste contexto, a iniciativa da Prefeitura de Guarulhos reforça o compromisso da administração municipal e vai muito além da oferta de opções de lazer e convivência para os guarulhenses, possibilitando a valorização dos espaços públicos e a promoção da qualidade de vida dos munícipes.

Acesso

Para utilizar as piscinas, os interessados deverão comparecer previamente a um dos CEUs para realizar a emissão da carteirinha de acesso, sempre de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h. No momento do cadastro, é obrigatória a apresentação de RG, CPF e comprovante de endereço. Acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/ceu/ e faça o pré-cadastro para agilizar a retirada da carteirinha.

Além das piscinas, os CEUs oferecem várias opções de diversão para a comunidade, como playgrounds, ginásios poliesportivos, academias, praças, pistas de caminhada, entre outros espaços para a realização de atividades que favorecem a interação social e familiar.