Handebol feminino realiza seletiva para categorias juvenil e júnior

A Aciseg/Guarulhos, entidade parceira da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, fará seletiva de handebol feminino neste sábado (21), no Ginásio Fioravante Iervolino, localizado na rua Mauritânia, s/nº, Jardim Santa Francisca.

A iniciativa tem como objetivo montar uma equipe competitiva para a temporada 2026 nas categorias juvenil e júnior, com jogadoras nascidas em 2009, 2008, 2007, 2006 e 2005.

As interessadas devem comparecer ao local portando RG, além de roupa adequada para a prática esportiva, das 8h30 às 11h30. As menores precisam de acompanhamento de um responsável.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, falou sobre esse trabalho de busca por novos talentos. “Esta será uma oportunidade importante para as atletas de Guarulhos, que poderão compor uma nova equipe que venha a agregar no desenvolvimento esportivo da cidade”.