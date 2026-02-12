Obras da Linha 2-Verde em Guarulhos devem começar no ano que vem

Com a Fase II já em andamento, o Metrô prevê iniciar em 2027 as obras de extensão da Linha 2-Verde até Guarulhos. Todas as áreas necessárias para a construção já foram notificadas, e os processos de desapropriação seguem em andamento, com expectativa de conclusão entre o fim deste ano e o início do próximo, a depender das negociações com os proprietários.

No trecho que parte da Penha, três frentes de trabalho já estão ativas, incluindo a futura estação Penha de França e dois poços de Ventilação e Saída de Emergência (VSE). O terreno onde será construída a estação Gabriela Mistral também passa por preparação e limpeza.

Já em Guarulhos, nos locais previstos para as estações Ponte Grande e Dutra, ainda não há movimentação. A ausência de obras ocorre porque as áreas ainda passam por processo de desocupação total, etapa necessária para o início dos serviços.

Segundo o Metrô, a transferência dos imóveis envolve trâmites legais, acordo entre as partes e pagamento de indenizações, que podem ser definidos de forma amigável ou por via judicial.

A ampliação da Linha 2-Verde contemplará cinco novas estações e um pátio para manutenção e estacionamento de trens. O projeto também prevê integração com as linhas 12-Safira e 13-Jade, na estação Gabriela Mistral, além de conexão futura com a Linha 19-Celeste, na estação Dutra.