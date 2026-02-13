Carnaval 2026: rodovias de SP devem receber cerca de 24 milhões de veículos

Cerca de 24 milhões de veículos devem circular nas estradas de São Paulo entre sexta-feira (13) e quarta-feira (18), durante o Carnaval 2026. Os motoristas devem ficar atentos às operações especiais em vias administradas pelo Departamento de Estradas e Rodovias (DER-SP) e nas pistas concedidas, fiscalizadas pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Previsão de movimento nas rodovias de SP no Carnaval 2026

Nas rodovias concedidas, a estimativa é de circulação de 19,8 milhões de veículos até a quarta-feira (18). O fluxo deve ser mais intenso nos corredores que ligam a Região Metropolitana de São Paulo ao litoral e ao interior.

Já nas rodovias administradas pelo DER-SP, são esperados 4,1 milhões de usuários, número 5% maior do que no Carnaval de 2025. A sexta-feira (13) deve concentrar o maior volume nas vias não concedidas, com mais de 664 mil veículos .

Quais rodovias devem ter mais trânsito no Carnaval

Entre os trechos com expectativa de tráfego mais intenso estão:

Rodovia Rio-Santos (SP-055), especialmente nos trechos de Caraguatatuba (com 181 mil veículos) e Bertioga (com 165,7 veículos).

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), ligação entre Taubaté e Ubatuba (com 65 mil veículos).

Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), acesso a Campos do Jordão (com 103 mil veículos).

Rodovia dos Tamoios, importante ligação com o litoral norte.

Rodoanel Oeste (com aproximadamente 1,3 milhão de veículos).

Corredor Raposo Castello (com cerca de 1,6 milhão).

Sistema Anchieta-Imigrantes (com 890 mil veículos).

O Sistema Anchieta-Imigrantes contará com aumento de recursos operacionais, como guinchos e equipes de inspeção de tráfego. Além disso, haverá possibilidade de operações especiais de reversão de pistas na Serra, como os esquemas 7×3 e 2×8, conforme a demanda.

Já a Rodovia dos Tamoios manterá o esquema padrão com duas faixas para subida e duas para descida. Outras rodovias de acesso ao litoral, como a SP-055 e a SP-098, também poderão contar com medidas operacionais, incluindo liberação de acostamento e reversão de pista em pontos específicos para melhoria da fluidez.

Operação Carnaval nas rodovias de SP

Nas rodovias não concedidas, o DER-SP mobilizou cerca de 1.260 colaboradores e 335 veículos operacionais ao longo de mais de 12 mil quilômetros de malha viária. As ações incluem monitoramento de tráfego em pontos estratégicos, possibilidade de liberação de acostamento, implantação de faixa reversível e desvios operacionais, conforme a necessidade.

Em caso de emergência, o DER-SP pode ser acionado gratuitamente pelo telefone 0800 055 5510 .

Nas demais rodovias, as concessionárias colocam em prática o Planejamento Operacional Especial, com operação em capacidade plena. O monitoramento ocorre 24 horas por dia, com câmeras, sistemas automáticos de detecção de incidentes e integração com a Polícia Militar Rodoviária. Obras programadas serão suspensas nos períodos de maior movimento, permanecendo apenas atendimentos emergenciais.

Melhores horários para viajar no Carnaval

Segundo o DER-SP, quem puder optar por horários alternativos tende a encontrar menos tráfego, principalmente nas madrugadas e após as 21h .

Na sexta-feira (13), os períodos até 15h e após 22h são considerados mais favoráveis. No sábado (14), a orientação é viajar até 7h ou depois das 20h. No domingo (15), até 9h ou após 21h. Na segunda (16) e terça-feira (17), as madrugadas e o período após 22h devem concentrar menor movimento. Já na quarta-feira (18), até 7h e depois das 21h.

Como funciona o Siga Fácil no pedágio eletrônico

Nos trechos com o sistema Siga Fácil de cobrança, o pagamento pode ser feito automaticamente por tag ou, para quem não utiliza o dispositivo, por meio da leitura da placa do veículo.

O motorista tem até 30 dias para quitar o valor pelos canais digitais das concessionárias ou pela plataforma oficial. O não pagamento dentro do prazo configura infração de trânsito, conforme resolução federal do Contran.

Com reforço operacional, monitoramento contínuo e orientação de horários alternativos, a recomendação é planejar a saída e o retorno com antecedência para viajar com mais segurança e tranquilidade durante o feriado.