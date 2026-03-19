Chocolândia muda de endereço e ponto vira supermercado em Guarulhos

A unidade da Chocolândia localizada na avenida Monteiro Lobato encerrou as atividades no endereço e já passou a funcionar em um novo ponto na avenida Tiradentes, no bairro Macedo. A nova loja foi instalada ao lado da Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Cocaia, buscando manter a proximidade com os clientes que já frequentavam a rede na região.

O antigo espaço, bastante conhecido pelos moradores, não ficará vazio por muito tempo. O local passará por adaptações para receber uma unidade da rede Supermercados Chama, ampliando as opções de comércio no entorno.

A mudança faz parte de uma reorganização da marca na cidade, enquanto o ponto tradicional inicia uma nova fase com outro perfil de atendimento ao público.