Homem que atacou ex-companheira em elevador na Salgado Filho volta a ser preso

O homem de 20 anos acusado de agredir a ex-companheira dentro de um elevador, na avenida Salgado Filho, voltou a ser preso nesta quinta-feira (19). A decisão partiu do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a prisão preventiva após pedido do Ministério Público, revertendo a liberdade provisória concedida dias antes.

O caso, ocorrido na última segunda-feira (16), ganhou repercussão após imagens mostrarem o momento em que o agressor invade o prédio, persegue a vítima e a ataca dentro do elevador.

Segundo as investigações, o crime teria sido motivado pela não aceitação do fim do relacionamento. Para a Justiça, a liberdade do acusado representava risco à vítima, o que levou à nova ordem de prisão.