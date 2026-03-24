GCM ministra palestra contra as drogas em Sipat de empresa em Cumbica

Agentes do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, ministraram uma palestra na segunda (23) contra o uso de drogas para funcionários da empresa de transportes Gontijo, em Cumbica. A ação educativa faz parte das atividades da Semana Interna de Prevenção de Acidentes (Sipat), organizada pela direção da companhia.

O objetivo é conscientizar os colaboradores sobre os malefícios do álcool, tabaco e outras drogas, protegendo-lhes a saúde e a integridade física, ao mesmo tempo em que reduz acidentes de trabalho e melhora o ambiente organizacional.

O Guard é um programa educacional da GCM de Guarulhos, cujo objetivo principal é a prevenção, ao ensinar técnicas de resistência ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, conscientizando crianças e adolescentes contra o uso indevido, o assédio, a violência escolar e o bullying. Criado em agosto de 2006, neste ano o Guard completará 20 anos de serviços, contabilizando mais de 400 mil atendimentos por meio dos cursos de prevenção nas escolas da prefeitura, do estado e particulares, além de palestras em empresas, igrejas e ONGs.