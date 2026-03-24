Evento para mulheres terá serviços gratuitos e 500 oportunidades de emprego

Reunir num mesmo local atividades gratuitas de bem-estar e autocuidado, serviços de saúde, empreendedorismo e 500 vagas de emprego – tudo voltado ao público feminino – é o que prevê a programação do evento “O Despertar dos Sentidos”, circuito de bem-estar que será promovido pela Prefeitura de Guarulhos nesta sexta-feira (27), das 9h ao meio-dia, na Universidade São Judas Tadeu (rua do Rosário, 476, Vila Camargos).

O evento em alusão ao mês da mulher é uma iniciativa da Subsecretaria de Políticas para a Mulher, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. Interessadas em participar devem se inscrever pelo link https://forms.gle/gqA7rHkagcdE9RoJ8

A ideia é propor um momento de reflexão sobre as conquistas femininas, reforçar a necessidade de combate às desigualdades e à violência de gênero e disponibilizar informações, serviços, cuidados e valorização à mulher, além de aproximar os serviços municipais da população feminina.

Programação de atividades

Entre as atividades previstas estão experiências sensoriais gratuitas voltadas ao relaxamento, equilíbrio e autocuidado. Para isso, haverá quatro estações: Respire, com técnicas de respiração para acalmar a mente e degustação de água saborizada e chás; Desacelere, com técnicas de massagem para relaxamento e degustação de chá; Revitalize, com orientação de nutricionista sobre sucos funcionais e degustação de sucos, e Harmonize, com orientação de profissional naturólogo sobre cuidados da pele e cabelo, e degustação de chás.

Na oportunidade também estará presente a Feira da Artesã com exposição e comercialização de produtos confeccionados por mulheres que frequentam as cinco unidades das Casas da Mulher Guarulhense (Bom Clima, Pimentas, Haroldo Veloso, Vila Galvão e Recreio São Jorge), mães atípicas, mulheres indígenas e também empreendedoras do município.

O evento terá um espaço demonstrativo sobre as oficinas de compotas e a de doces gourmet desenvolvidas nas Casas da Mulher Guarulhense, visando a apresentar as oportunidades de qualificação e geração de renda ofertadas pela subsecretaria ao público feminino.

As participantes contarão também com oferta gratuita serviços de saúde como a atualização do calendário vacinal, testes rápidos (HIV, sífilis e hepatites), aferição da pressão arterial e teste de glicemia.

Já em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, serão disponibilizadas 500 vagas de emprego para as mulheres, que sairão do evento com o encaminhamento para entrevistas em empresas. Além disso, a pasta irá disponibilizar a emissão da carteira de trabalho digital e do certificado de Microempreendedor Individual (MEI), informações e orientações sobre o Banco do Povo, inscrições na Economia Solidária e nos cursos qualificação profissional.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.