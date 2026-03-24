Prefeitura distribui mudas de árvores nativas gratuitamente no CEA Virgínia Ranali

A Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS) da Prefeitura de Guarulhos segue distribuindo gratuitamente mudas de árvores, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, no Centro de Educação Ambiental (CEA) Virgínia Ranali localizado na avenida Papa João XXIII nº 219, Parque Renato Maia.

As mudas são de espécies nativas da Mata Atlântica cultivadas nas estufas do Horto Florestal de Guarulhos, a partir de sementes coletadas no próprio bioma. Dentre as espécies disponíveis para a doação estão uvaia, bacupari, cabeludinha, pitanga, araçá e jabuticaba, todas frutíferas e muito indicadas para a arborização urbana e reflorestamento.

Todas as mudas vão acompanhadas de um QR code, que direciona para a página online com todas as informações sobre a espécie, modo de plantio e cultivo. Desde janeiro de 2025 até fevereiro de 2026 a Secretaria do Verde doou 26.648 mudas.

As árvores, quando adultas, ajudam na diminuição da temperatura ambiente e da poluição sonora, melhoram a qualidade do ar e ajudam a reduzir as enchentes e os alagamentos. Desta forma, a arborização urbana é de suma importância para o combate aos efeitos das mudanças climáticas que têm se acentuado nos últimos tempos.