Guarulhos inicia campanha de vacinação contra influenza com Dia D de mobilização no sábado

A Prefeitura de Guarulhos inicia neste sábado (28) a Estratégia Nacional de Vacinação contra a Influenza 2026, com a realização do Dia D de mobilização, das 8h às 17h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com exceção da UBS Jardim Vila Galvão, em reforma. O Ambulatório da Criança não participará da mobilização especificamente neste sábado, mas integra a campanha nos demais dias da semana. A ação segue até 30 de maio.

A vacinação será destinada aos grupos mais vulneráveis, conforme definido pelo Ministério da Saúde. Podem se vacinar crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e idosos com 60 anos ou mais.

Também integram o público prioritário povos indígenas e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores e profissionais da educação, integrantes das forças de segurança e salvamento, das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários, funcionários dos Correios, além de pessoas com deficiência permanente e indivíduos com doenças crônicas ou condições clínicas especiais.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. Pessoas com comorbidades também devem levar receita médica ou documento que comprove a condição de saúde.

A ação tem como objetivo reduzir casos de síndromes respiratórias, evitar complicações causadas pelo vírus da gripe e proteger a população, especialmente no período de maior circulação viral.