Programa Leite em Casa fortalece aprendizagem e garante apoio às famílias

Crianças bem nutridas têm mais condições de aprender, se desenvolver e permanecer na escola. Com esse compromisso, a Prefeitura de Guarulhos mantém o Programa Leite em Casa, uma importante iniciativa da rede municipal de ensino voltada aos alunos matriculados nas unidades escolares.

O programa integra um conjunto de políticas públicas educacionais e sociais que visam não apenas à suplementação alimentar, mas também ao fortalecimento do vínculo entre escola e família, contribuindo para a permanência dos estudantes e a proteção integral da criança.

Para receber o benefício, os responsáveis devem realizar a solicitação por meio de requerimento diretamente na unidade escolar. Cada aluno contemplado tem direito a um pacote de leite em pó por mês.

Assim como ocorre em outros programas sociais, o acompanhamento da frequência escolar é um dos critérios adotados. Mais do que uma exigência, essa medida tem caráter protetivo, permitindo que a escola acompanhe a rotina dos estudantes, compreenda eventuais ausências e ofereça apoio às famílias quando necessário.

É importante destacar que a ocorrência de duas faltas não implica na perda automática do benefício. A proposta é que a escola busque diálogo com os responsáveis para entender os motivos das ausências, considerando, inclusive, situações comuns do dia a dia, como quadros leves de saúde — a exemplo de febre ou resfriados — que nem sempre demandam atendimento médico.

Nesse contexto, as unidades escolares são orientadas a intensificar o acompanhamento, especialmente de crianças em situação de vulnerabilidade social, priorizando uma escuta qualificada e ações de acolhimento.

O Programa Leite em Casa, além de contribuir com a alimentação, tem como objetivo maior fortalecer a relação da criança com a escola e assegurar sua presença regular no ambiente educativo.