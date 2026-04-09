Café Moda e Viola leva expoentes da música sertaneja raiz ao CEU Ponte Alta no domingo

O Café Moda e Viola chega à sua nona edição com tudo que o projeto tem de melhor: música sertaneja raiz, viola caipira e um palco repleto de atrações para celebrar essa trajetória junto ao público de Guarulhos.

Neste domingo, dia 12, o CEU Ponte Alta recebe Felix Manrik, Beto Ramos e Rangel, Goiano e Danilo, Dino Rei, Grupo Viva la Vida e Vera Bianca e Regional, com apresentação de Vera Bianca. Uma programação que representa o que há de mais vivo na tradição da música caipira.

O acesso é gratuito para todas as idades e não há necessidade de inscrição. É só chegar e aproveitar. Essa é mais uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos para levar cultura de qualidade a todos os cantos da cidade.

? Data: 12 de abril – domingo

? Horário: 10h

? Local: CEU Ponte Alta

?? Endereço: rua Pernambuco, nº 836 – Jardim Ponte Alta I

?? Entrada: gratuita

? Classificação etária: livre

?? Inscrição: não é necessária