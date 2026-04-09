Oficina de mídias sociais oferece autonomia para comunicação e empreendedorismo feminino no Instagram

Uma turma de 15 mulheres participou nesta quarta-feira (8) da oficina de mídias sociais – Instagram na Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas, instalada no CEU Pimentas. A ação da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres visa a oferecer conhecimento e autonomia às mulheres para o uso da plataforma que possibilita comunicação instantânea, informação, entretenimento, além do empreendedorismo por meio da comercialização de produtos e serviços.

De acordo com a subsecretária Vanessa de Jesus, o acesso à informação e às ferramentas digitais é um caminho importante para fortalecer a autonomia das mulheres. Quando elas aprendem a se comunicar e a empreender pelas redes sociais, ampliam suas oportunidades, sua independência e sua voz na sociedade.

Ministrada pelo gestor financeiro e servidor da pasta, Francisco Emanuel Pereira, a oficina já foi realizada na Casa da Mulher Recreio São Jorge e ocorrerá nas unidades Vila Galvão, na sexta-feira (10), Bom Clima no dia 22 e Haroldo Veloso, dia 23. Mulheres interessadas em participar devem se inscrever pelo telefone e WhatsApp (11) 2472-1213.

Aos 65 anos, Vera Fontes, moradora do Jardim Nova Cidade, inscreveu-se para a aula. Ela contou que aprendeu a usar o celular com os filhos, mas não possuía um perfil no Instagram e agora pretende usar a plataforma para potencializar itens como lingerie, sapatos e perfumes que já vende.

Já a assistida pelo equipamento, Guiomar Alves Batista, de 64 anos, trabalha como diarista e se interessou em aprender sobre o Instagram para deixar de pedir ajuda a outras pessoas. Moradora do Pimentas, ela revelou que sabia apenas atender ligações do celular e a neta a ensinou a mandar mensagens pelo WhatsApp.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.