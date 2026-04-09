Guarulhos recebe o Prêmio Senatran por redução de óbitos no trânsito em 2025

O município de Guarulhos foi premiado com o Prêmio Senatran 2025, em reconhecimento às ações implementadas na área de mobilidade urbana, que resultaram na redução de óbitos no trânsito. A cerimônia ocorreu nesta quarta-feira (8), em seminário internacional, no auditório do Ministério dos Transportes, em Brasília, e contou com a presença do secretário de Mobilidade Urbana, João Araújo.

O destaque nacional reflete uma política pública baseada em planejamento técnico, uso de tecnologia e gestão estratégica do sistema viário. Como resultado, Guarulhos registrou queda de 38,6% nas mortes de pedestres — considerados os usuários mais vulneráveis — na comparação entre 2024 e 2025.

Com tal desempenho, o município passou a figurar entre as cidades com trânsito mais seguro do estado de São Paulo, consolidando avanços alinhados às diretrizes do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

O Prêmio Senatran reconheceu 27 iniciativas em todo o país, distribuídas em sete categorias, contemplando projetos, soluções tecnológicas e estudos voltados à segurança viária. A premiação evidencia a efetividade de ações integradas que envolvem engenharia de tráfego, fiscalização, educação para o trânsito e inovação.

Além do reconhecimento nacional, Guarulhos também conquistou, em 2025, o Prêmio Destaques Maio Amarelo, na categoria Ações do Poder Público – Municípios, e passou a integrar a Rede Laço Amarelo, iniciativa do Observatório Nacional de Segurança Viária voltada à promoção de uma cultura permanente de segurança no trânsito.

A Prefeitura reforça que seguirá investindo em ações estruturantes, com foco na ampliação da segurança viária, na modernização da infraestrutura e na gestão inteligente da mobilidade urbana, mantendo como prioridade a preservação de vidas.