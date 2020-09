Esporte: Vôlei Guarulhos estreia nesta sexta-feira (11) no Campeonato Paulista

Da Redação

[email protected]



A equipe do Vedacit Vôlei Guarulhos enfrenta o Vôlei Renata no jogo de abertura do Campeonato Paulista 2020, na próxima sexta-feira, dia 11, às 19 horas, no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). Na disputa pelo título estão mais três equipes: SEM Taubaté Funvic, Sesi-SP e Vôlei UM Itapetininga. Sob o comando do técnico Guilherme Novaes, o VVG terá outros três adversários, sendo dois jogos em casa:dia

18/9 – 22h – Ginásio Abaeté (Taubaté): Vôlei Guarulhos X SEM Taubaté FUNVIC;

dia 26/9 – 19h – Ginásio da Ponte Grande (Guarulhos): Vôlei Guarulhos X Voleibol UM Itapetininga;

dia 2/10 – 19h – Ginásio da Ponte Grande (Guarulhos): Vôlei Guarulhos X SESI São Paulo;

Ao todo serão 10 jogos na fase inicial, quando serão definidos os quatro mais bem colocados. Este ano haverá um turno único na fase classificatória, com duas semi-finais e definição no golden set, que é o set extra usado em caso de empate no segundo jogo. O mesmo esquema acontecerá na final, que terá dois jogos.



As cinco equipes inscritas no Campeonato Paulista, também se enfrentarão na Superliga Banco do Brasil, com início previsto para o próximo mês de outubro. “O Paulista é uma competição de nível elevado. Será uma grande oportunidade para vivenciarmos situações de desconforto e superar todos os obstáculos, o que vai agregar muito para o restante da temporada”, disse o técnico Novaes.



O time vai contar com os estreantes: Alexandre Figueiredo Elias – Alexandre (líbero). 23 anos, 1,90m; Felipi Johann Rammé – Rammé (ponta). 23 anos, 2,02m; Henrique Adami – Adami (levantador), 23 anos, 1,92m; Pedro Luiz da Silva Santos – Pedrão (central), 26 anos, 2,04m; Rodrigo Telles – Alemão (oposto), 30 anos, 2,01m; Tiago Enrique Barth – Barth (central), 32 anos, 2,09m. Comissão técnica: Claudio Zezza (fisioterapeuta); João Ricardo (assistente técnico); Rafael Roca Mora (preparador físico) e Daniel Jorge (supervisor técnico).



Os renovados: Deivid Mota Silveira – Deivid (ponta). 32 anos, 1,98m; Geovane Kuhnen – Geovane (central). 20 anos, 2,10m; Gustavo Mendes de Brito – Polegar (central). 21 anos, 2,06m; Ian Rufino da Costa – Ian Rufino (libero). 18 anos, 1,89m; Luiz Felipe Pantaleão – Pantaleão (ponta), 22 anos, 1,94m; Mathaus Wojtylla Mesquita Campos – Mathaus (levantador), 20 anos, 1,94m; Renan da Silva Gonçalves – Renan (ponta). 18 anos, 1,97m; Sandro Barbalho de Carvalho – Sandro (levantador e Capitão), 39 anos, 1,87m; Thiago Soares Alves – Thiago Alves (ponta), 34 anos, 1,94m.



A equipe profissional de vôlei masculino Vôlei Guarulhos, depois de liderar a temporada da Superliga B 2020, conquistou a primeira vaga para a Superliga Banco do Brasil (ex- Superliga A), principal categoria do Vôlei nacional, por deliberação da CBV. A temporada foi encerrada antecipadamente, durante as quartas de final, por causa da pandemia do novo coronavírus.



A sede da equipe é a cidade de Guarulhos, Grande São Paulo, que tem aproximadamente 1,4 milhão de habitantes. O Vôlei Guarulhos trabalha com categorias de base Sub 19 e Sub 21, que visa fortalecer o desenvolvimento da modalidade na cidade e no Brasil. Na área social mantém o Projeto Vôlei do Bem com ações beneficentes e educativas com as comunidades em situação de vulnerabilidade nas periferias da cidade de Guarulhos, visando especialmente jovens e suas famílias.