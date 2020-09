Cidade: Polícia Civil captura em Guarulhos dupla por roubo praticado em Barretos

Da Redação

A Polícia Civil prendeu em Guarulhos dois homens que foram identificados como autores de um roubo ocorrido há cerca de cinco meses na cidade de Barretos. A dupla foi capturada durante cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. Na ocasião do crime, praticado no dia 4 de abril, o dono de um supermercado e um funcionário foram rendidos por dois suspeitos, que portavam arma, na porta do comércio.



Em seguida, foram levados, no próprio veículo pertencente à primeira vítima, a um canavial. As duas vítimas foram mantidas reféns, enquanto um terceiro comparsa passava as orientações aos criminosos por telefone. Elas foram levadas até a residência do dono do comércio, de onde foram subtraídos objetos diversos, uma pistola calibre 380 e munições, além do carro. Após registro dos fatos, agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) imediatamente iniciaram as apurações e conseguiram recuperar a arma e parte dos objetos.



Além disso, os três autores foram identificados e tiveram as prisões temporárias decretadas pela Justiça. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Barretos, Guaíra, Bauru e Guarulhos, com apoio integral das respectivas diretorias departamentais e Delegacias Seccionais. Um dos procurados foi encontrado e capturado em Barretos.



Com o segundo preso, na cidade de Guarulhos, foi localizado ainda um revólver calibre 38 com numeração raspada e suas respectivas munições – além de ser capturado por meio de ordem judicial relacionado ao roubo, ele responderá também por porte de arma de fogo. A Polícia Civil prossegue com as diligências para a captura do terceiro suspeito, que teria participado diretamente do roubo.