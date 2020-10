Na divisa com MG, o município de Miguelópolis é a terra do tucunaré

A cidade nasceu do povoado de São Miguel de Arcanjo, seu padroeiro. Como já existia outra cidade com este nome, o povoado então passou a se chamar Miguelópolis. Miguel vem do padroeiro e polis significa cidade em grego. Com 73 anos, o município é conhecido pelo clima agradável e potencial turístico, sendo famoso também pela pesca de tucunarés e por sua praia própria, a Prainha.

Miguelópolis faz divisa com Minas Gerais e tem um rio límpido. O Rio Grande fica a 2 km do centro, e nas margens é possível avistar ranchos que contrastam com os barcos que partem para a pesca e o movimento dos jet-skis.

Pelas ruas da cidade é possível ver uma curiosidade que encanta, o vai e vem das bicicletas. Vários quiosques com mesas nas calçadas também são comuns, e o bate-papo rola ao ar livre, típico do interior.

A cidade tem seu potencial turístico e é reconhecida em todo o Estado. A Prainha de Miguelópolis, como é conhecida, tem espaço de sobra para receber banhistas e a água do Rio Grande é uma das mais cristalinas da região.

Além da estrutura montada para receber os turistas, também possui um clima com temperatura média de 32ºC. Tudo isso estimula os banhistas, que encontram no balneário uma verdadeira praia de água doce.

A cidade também se dedica ao turismo de pesca. E, claro, o peixe mais procurado para comer ou pescar é o tucunaré, que tem carne saborosa e pouco espinho. De lambuja os visitantes ainda podem apreciar um belíssimo visual das plantações de algodão na cidade.

A cidade fica na região de Barretos, cerca de 445 km da capital paulista. A chegada pode ser feita por dois caminhos, pela SP-425 ou pela SP-385.