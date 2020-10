Orlândia, a capital nacional do futsal, encanta pela população acolhedora e beleza natural

Atrações não faltam para os visitantes em Orlândia. O município que é conhecido por suas largas avenidas, parques e praças bem cuidados, é considerado a capital nacional do futebol de salão, além de possuir belas paisagens, museus e excelente infraestrutura de restaurantes e hotéis.

Uma de suas atrações é o Parque Cyro Armando Catta Preta, conhecido como Parque da Gruta, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Com sua exuberante beleza natural e diversidade de flora, o parque oferece aos visitantes fontes de água natural, piscinas, toboágua e quadras esportivas. No local, também tem campo de futebol, parquinho infantil, a casa da Branca de Neve e um belo restaurante.

Vale a pensa conhecer o Museu Agromem de Máquinas Agrícolas, o maior museu de tratores antigos do país, e o Centro Hípico Agromem, o primeiro campo de polo do Brasil. Eventos tradicionais como o Carnaval Popular e a Festa de Rodeio atraem grande número de pessoas.

Orlândia é conhecida como a capital nacional do Futsal e a equipe da cidade está entre as melhores do mundo na modalidade, com diversas conquistas importantes, como o Campeonato Brasileiro de 2012 e 2013, Taça Libertadores de 2013 e a terceira colocação no Campeonato Mundial de 2013 e 2014.