Acompanhado da vice, Adê Rocha, do deputado federal Alencar Santana e de boa parte da coligação, incluindo Alexandre Zeitune, o candidato do PT, Elói Pietá, votou na manhã deste domingo (15) no Colégio Ênio Chiesa, no Gopouva.

Elói tenta voltar à Prefeitura depois de quatro mandatos de administrações petistas no poder – duas próprias e duas de Sebastião Almeida. Até o momento, todas as pesquisas de intenções de voto apontaram segundo turno entre ele e o atual prefeito Guti, do PSD.