Cidade: Presidente da CPTM afirma que redução de intervalo dos trens da Linha 13-Jade está com os dias contados

Nesta terça-feira (17) durante a entrega do terceiro trem modelo 2500 da Linha 13-Jade, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que conta com as estações Aeroporto e Cecap, em Guarulhos, Pedro Moro, presidente da CPTM, afirmou que a companhia trabalha para reduzir os intervalos entre um trem e outro na linha. O mesmo revelou a existência de um sistema em teste para que esta condição possa se tornar realidade.



De acordo com relatos de usuários , a espera por um trem pode durar mais de 30 minutos. Moro pretende colocar um ponto final neste problema com a implantação do sistema de sinalização denominado de ATO. “Está em fase final de teste para a possibilidade de redução do intervalo”, explicou.

Dois trens da série 2500 já tinham sido disponibilizado pela c testes e começarão a circular até final de dezembro, após a realização de todos os protocolos de segurança e operação”, completou Moro. Atualmente circulam na Linha 13-Jade trens novos com o mesmo padrão das demais linhas da CPTM.

Fabricados pelo consórcio Temoinsa-Sifang, na China, os trens estão equipados com tecnologia de ponta e, a exemplo das frotas das outras seis linhas da CPTM, têm 170 metros de comprimento, salão contínuo de passageiros (passagem livre entre os carros), monitoramento com câmeras na parte externa e interna, além de serem acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência. Também dispõem de monitores digitais internos com informações sobre a prestação de serviços e reconhecimento eletrônico automático do maquinista por meio de biometria.