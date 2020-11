Cidade: ACE-Guarulhos firma convênio para sediar posto do CEJUSC em Guarulhos

Da Redação

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE-Guarulhos) recebeu uma visita técnica para a celebração de um convênio com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), comarca de Guarulhos. O acordo prevê a implementação de um posto do CEJUSC na sede da entidade, com os atendimentos sendo realizados a partir do início do ano que vem.

O CEJUSC é uma unidade do Poder Judiciário especializada em atendimento ao público para a solução de conflitos e orientação nas matérias relativas à cidadania. O atendimento é feito por Conciliadores e Mediadores capacitados e registrados junto ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).

Durante o encontro que definiu a assinatura do convênio, estiveram presentes o presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves, o vice-presidente jurídico Dr. Alonso Álvares, o superintendente Maurici Dias Gomes e o advogado Dr. Francisco Marques. Alonso e Maurici conduziram todo o processo de negociação com os magistrados do Fórum de Guarulhos.

A comissão que realizou a visita técnica foi formada pelo Dr. Ricardo F. Scaff (juiz diretor do Fórum de Guarulhos); Dr. Guilherme Giussani (coordenador da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial na Associação Comercial de São Paulo) e José Geraldo L. Soares Filho (CEJUSC UNIMESP- Guarulhos).

Leandro Cano e Guilherme Giussani, inclusive, estiveram sempre à postos para ajudar Alonso e Maurici, usando da experiência de quem já implantou o CEJUSP há tempos na ACSP, desde 2008. Para Alonso Álvares, o convênio será extremamente importante aos moradores do município. “Demos um passo largo com a conquista deste convênio, proporcionando meios de soluções de conflitos à sociedade, auxiliando o Judiciário a reduzir os litígios, e aos nossos associados encurtamento do acesso ao Judiciário, com a possibilidade de solucionar o conflito, que é o do CEJUSC, em nossa entidade”, comentou.

Ricardo Scaff também salientou os benefícios que a parceria entre a ACE-Guarulhos e o Poder Judiciário darão ao município. “É de grande importância a instalação deste novo CEJUSC, visando reduzir o número de processos e intensificando a adoção de métodos consensuais em soluções de conflitos. É o início de uma parceria que trará grandes frutos à comunidade guarulhense”, argumentou.



Presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves afirmou que a implementação do posto de atendimento do CEJUSC na sede da entidade é um grande marco para a associação. “O TJSP é uma das instituições mais sérias do Estado. Nós já temos uma credibilidade de quase seis décadas de grandes serviços prestados ao município de Guarulhos. Com este convênio, a tendência é que nossa marca fique cada vez mais forte. E, claro, nossos associados serão beneficiados com este posto na Casa do Empreendedor, em uma localização privilegiada, ao lado da Prefeitura. Ou seja, agora, muitas questões poderão ser resolvidas apenas aqui na região do Bom Clima”, completou.