Exposição da Turma da Mônica e ONU no Metrô entra na reta final

A exposição “Informações Salvam Vidas” – uma parceria do projeto Verificado com a Turma da Mônica, em conjunto com a ViaQuatro e a ViaMobilidade, concessionárias responsáveis pela operação e manutenção das linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô, respectivamente – pode ser vista até meados de dezembro em quatro estações.

Iniciativa global da Organização das Nações Unidas (ONU) para combater a desinformação na pandemia do novo coronavírus, o projeto Verificado traz como principal mensagem a importância de disseminar orientações educativas e precisas sobre os cuidados que devem ser tomados para a proteção contra a covid-19.

Nas estações Higienópolis-Mackenzie, São Paulo-Morumbi (Linha 4-Amarela) e Moema e Brooklin (Linha 5-Lilás), painéis ilustrados com os personagens mais famosos do Brasil estimulam a higienização das mãos e o uso de máscara, explicam a importância do distanciamento social e esclarecem o que é quarentena e isolamento, além de fornecer dicas de atenção aos sintomas e à transmissão do vírus.

As informações contidas na exposição têm como referência as diretrizes divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS – https://www.who.int/) e por outras agências da ONU.

A mostra é resultado da colaboração entre o projeto Verificado (https://www.compartilheverificado.com.br), a campanha Juntos contra o Coronavírus, da Mauricio de Sousa Produções (MSP), e as ações de conscientização da MSP.

serviço

Exposição “Projeto Verificado – Informações Salvam Vidas”

Linha 4-Amarela

Estação Higienópolis-Mackenzie: até 30 de novembro

Estação São Paulo-Morumbi: de 1 a 17 de dezembro

Linha 5-Lilás

Estação Moema: até 30 de novembro

Estação Brooklin: de 1 a 17 de dezembro