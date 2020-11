Covid-19: Em quase 30 dias, número de casos de pessoas infectadas por coronavírus cresce 11%

Da Redação

O município apresenta alta de 11,05% de casos de populares contagiados pelo novo coronavírus nos últimos 28 dias. De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica Municipal, essa quantidade saltou de 28.006 para 31.101, ou seja, 3.095 novos indivíduos portando o vírus contra pouco mais de 1.200 da última métrica.



O nível de ocupação de leitos de UTI que aumentou de 47,9% para 50%. Já os locais classificados como de enfermaria registraram na semana anterior uma ocupação de aproximadamente 51,9% e passaram para 66,7% no respectivo período, ou seja, uma alta de 14,8%.



A região central continua sendo aquela que apresenta maior número de casos no município. Saltou de 8.237 para 9.249. Na sequência aparece os bairros que compõe o distrito da Cantareira, segundo território com maior incidência de contaminados pelo novo coronavírus em Guarulhos. Por lá, 8.038 pessoas testaram positivo para covid-19. Já os bairros que abrange o Jardim São João contam com 7.695 pessoas infectadas. No Pimentas, uma das regiões mais populosas da cidade, o número passou de 5.448 para 5.998.