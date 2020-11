Falsos fiscais prestam informações mentirosas a comerciantes sobre fechamento de lojas

Falsos fiscais estão percorrendo estabelecimentos comerciais do Centro, nesta terça-feira, 24, divulgando mentiras sobre um possível fechamento do comércio por parte do prefeito Guti (PSD), que disputa a reeleição no próximo domingo. Segundo informa o Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Guarulhos), eles entram nas lojas dizendo que, devido à segunda onda da pandemia do coronavírus, a Prefeitura irá promover o fechamento do comércio a partir de segunda-feira, dia 30, permitindo a abertura durante apenas quatro horas ao dia. Consultada, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano informou que se trata de mais uma fake news, que pode ter motivação eleitoral.

A reportagem teve acesso a vários áudios de comerciantes que se irritaram com a informação e pediram esclarecimentos ao Sincomércio e à Prefeitura, o que é negado veementemente tanto pelo secretário de Desenvolvimento Urbano, Jorge Taiar, e pelo presidente do Sincomércio, Reginaldo Sena. “Já conversei com a Prefeitura e é mentira esta informação. Peço aos lojistas que registrem a visita destes falsos fiscais e nos mandem vídeos e imagens com estas abordagens. Precisamos identificar quem está pregando estas fake news”, disse.

A Prefeitura informa que não existe neste momento qualquer plano de fechamento do comércio em virtude de uma possível segunda onda da pandemia. Por enquanto, os índices de ocupação dos hospitais de Guarulhos se encontram em situação satisfatória, com leitos de UTI suficientes para receber mais pacientes.