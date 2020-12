Prefeitura reivindica verbas para a conclusão dos hospitais Pimentas-Bonsucesso e da Mulher

O prefeito Guti solicitou ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em encontro realizado nesta quarta-feira (2) em Brasília, recursos financeiros da União com o objetivo de concluir dois hospitais inacabados em Guarulhos. As solicitações se referem à conclusão de dois andares do Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso e à finalização do Hospital da Mulher, no Jardim Santa Clara, região do Jardim Paraventi. Na oportunidade, o chefe do Executivo municipal, acompanhado do deputado federal Cezinha de Madureira, solicitou ainda que Guarulhos seja incluído já em janeiro no programa de vacinação contra a Covid-19.

“Temos o compromisso de avançar na saúde. Esses dois hospitais nos ajudarão muito a oferecer um melhor atendimento médico para a nossa população”, afirmou Guti.

O Hospital Pimentas-Bonsucesso foi inaugurado em 2006, mas até hoje permanece com dois andares isolados, sem condições de prestar atendimento à população, já que nunca receberam obras de acabamento, hidráulica e elétrica. Com a ampliação, a unidade poderá oferecer um número maior de leitos e aumentar a oferta de serviços médicos no local.

Já o Hospital da Mulher, construído pelo Governo do Estado ao lado no Hospital e Maternidade Jesus, José e Maria (JJM), tem a parte estrutural praticamente concluída, faltando ainda todo o acabamento e a instalação dos equipamentos necessários para seu funcionamento. Quando concluído, irá abrigar todos os serviços ambulatoriais e hospitalares na área de ginecologia, o que atualmente é feito no JJM (uroginecologia, ginecologia endócrina, infertilidade, medicina fetal e outros), atendendo também a mulher vítima de violência, serviço que atualmente é realizado na Capital.

A unidade terá também centro de estudos e setor de apoio diagnóstico, que oferecerá exames como densitometria óssea, estudo urodinâmico, ultrassom e colposcopia. O hospital deverá oferecer ainda leitos para a realização de pequenas cirurgias, como de nódulos de mamas, histeroscopia cirúrgica (para retirada de miomas e pólipos uterinos) e cirurgia de alta frequência para prevenção do câncer de colo do útero, além de leitos de internação.

“Vamos seguir defendendo os interesses de Guarulhos junto ao governo federal, principalmente na área da saúde”, resumiu o deputado Cezinha de Madureira.