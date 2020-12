Prefeitura e iniciativa privada se unem para solucionar problema do acesso da Valeo

Um problema de muitos anos em Guarulhos está próximo de ser resolvido com a união de esforços entre a Prefeitura e a iniciativa privada: o acesso da empresa Valeo, na saída da rodovia Ayrton Senna com a estrada Velha Guarulhos-São Miguel, no Jardim Arapongas.

Nesse local os congestionamentos acontecem devido à dificuldade que as carretas bitrens (com dois semi-reboques) encontram na subida íngreme do local. Há dois meses, quando um veículo sofreu uma pane mecânica logo na saída da rodovia, o trânsito acabou se estendendo até a Marginal Tietê. A região é problemática, já que a maior parte das cargas transportadas são de combustível e, portanto, enquadradas na legislação como de risco.

Para encontrar uma solução, a Prefeitura de Guarulhos encabeçou uma reunião nesta sexta-feira (11) na sede da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) que contou também com as presenças de representantes das secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, além da Ecopistas, concessionária responsável pela administração da rodovia Ayrton Senna, e diversas empresas da região.

Durante a reunião ficou acordado que a iniciativa privada irá contratar um projeto, que será supervisionado pela Prefeitura, para que sejam realizadas as melhorias viárias que solucionem, de uma vez por todas, o problema que tanto afeta a região.