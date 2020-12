Saúde: Prefeitura e universidade fazem testagem para HIV e Sífilis no mês de luta contra a Aids

Neste mês em que se celebra o Dia Mundial de Luta contra a Aids e que todo o estado de São Paulo promove a campanha Fique Sabendo de incentivo ao diagnóstico precoce da doença, a Secretaria de Saúde de Guarulhos, em parceria com a Universidade Guarulhos (UNG), promoveu uma ação de testagem para HIV e Sífilis na sexta-feira (18), ao lado da Igreja Matriz, no Centro. Na agenda da cidade, a iniciativa integra as atividades do Dezembro Colorido dedicado ao tema pelo Programa Movimenta Saúde.

Na ocasião, foram realizados 120 testes de HIV e 120 testes de sífilis, sendo um resultado positivo para o HIV e cinco para sífilis. As pessoas que testaram reagentes foram encaminhadas para tratamento na rede de serviços do SUS. Além da testagem, os profissionais do CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento em Infecções Sexualmente Transmissíveis/Aids) também divulgaram informações sobre HIV/Aids e demais infecções sexualmente transmissíveis.

A UNG cuidou de toda a infraestrutura do evento com a montagem de tendas e arco de balões, bem como distribuiu brindes para a população. Cerca de dez alunos de diferentes cursos da Universidade (Nutrição, Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia e Psicologia), sob orientação de seus professores, apoiaram a equipe do CTA Itinerante na ação.